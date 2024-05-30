Йоветич: «Мы заслужили победу»

Определился победитель Лиги конференций, им стал греческий «Олимпиакос», который в дополнительное время сумел дожать итальянскую «Фиорентину». Успех греческого клуба прокомментировал черногорский нападающий Стеван Йоветич, который был одним из самых активных в составе команды:

- Удивительно. Для «Олимпиакоса» и для меня лично также. Я горжусь этой командой. Мы провели отличный год и заслужили это. Но надо отдать должное и «Фиорентине», они два года подряд сыграли в финале. Мне даже жаль их, - цитирует слова Йоветича BBC Sport.

В следующем сезоне «Олимпиакос» автоматически сыграет в Лиге Европы.