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Лига конференций

За последний год «Фиорентина» проиграла уже три финала

30 Мая 2024 • 01:08 Комментировать
Олимпиакос
1:0
Фиорентина

Определился победитель Лиги конференций, им стал греческий «Олимпиакос», который в дополнительное время сумел дожать итальянскую «Фиорентину».

Для «фиалок» это поражение стало уже третьим в тех или иных финалах за последний год. В 2023 «Фиорентина» проиграла сразу два финала - в Кубке Италии против «Интера», а затем лондонскому «Вест Хэму» в финале прошлогодней Лиги конференций.

И вот сейчас подоспело очередное поражение, так что на счету «Фиорентины» по-прежнему остаётся лишь один международный трофей - Кубок Кубков в далёком 1961 году.

«Олимпиакос» выиграл европейский трофей впервые в своей истории. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Фиорентина

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