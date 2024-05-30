Тренер Мендилибар второй год подряд выиграл еврокубок – с «Севильей» и «Олимпиакосом»

Хосе Луис Мендилибар не относится к топ-тренерам, но у него тоже есть поводы для гордости. В 2023 году под руководством Мендилибара «Севилья» в финале Лиги Европы обыграла «Рому». Тогда команды сыграли вничью 1:1, после чего андалузцы победили в серии одиннадцатиметровых ударов.

В октябре прошлого года Мендилибар ушёл из «Севильи», а в феврале испанец принял «Олимпиакос». И вот теперь «красно-белые» выиграли Лигу конференций, обыграв в финале «Фиорентину» (1:0).

Чтобы собрать комбо, Мендилибару нужно в следующем сезоне выиграть Лигу чемпионов. Правда, для этого нужно менять клуб – «Олимпиакос» будет выступать в Лиге Европы.