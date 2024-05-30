«Олимпиакос» выиграл два еврокубка за два месяца

В финале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Нули на табло в Афинах держались очень долго – до 116-й минуты. Именно тогда Аюб Эль-Кааби поразил ворота команды из Италии.

Стоит сказать, что для «Олимпиакоса» это первая победа в европейском клубном турнире УЕФА, если говорить о взрослой команде. Суммарно же это второй выигранный еврокубок для команды из Пирея – в апреле «красно-белые» обыграли «Милан» со счётом 3:0 в финале Юношеской лиги УЕФА.

В следующем сезоне «Олимпиакос» будет представлять Грецию в Лиге Европы.