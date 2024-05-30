«Фиорентина» проиграла ещё один финал Лиги конференций, пропустив в концовке от «Олимпиакоса»

«Фиорентина» провела второй подряд финал Лиги конференций. Год назад итальянцы в самой концовке проиграли «Вест Хэму», и сегодня с споре с «Олимпиакосом» интрига сохранялась до последнего.

Даниэл Поденсе быстро создал первый момент - проход вдоль линии штрафной с ударом в дальний угол - с трудом парировано. Соперник ответил голевым ударом после розыгрыша корнера, вот только Никола Миленкович забивал из офсайда, отменено взятие ворот.

Следующий толковый момент был создан в середине второго тайма. Домилсон Додо оставил мяч под удар Кристиану Куаме, толком пробить не удалось, и вратарь выручил. Андре Орта со штрафного направил мяч на Висенте Иборру, который бил головой с отскоком от газона - рядом со штангой. 0:0 после 90 минут - овертайм.

Стеван Йоветич со средней дистанции здорово атаковал, и голкипер помешал мячу влететь в дальний угол. У Жонатана Иконе был момент после передачи с левого фланга, удар с 15 метров все же парирован. На 116-й минуте греческая команда добилась своего. Сантьяго Эссе с левого фланга доставил мяч к ближней штанге, где Аюб эль-Кааби опередил защитника и в падении головой открыл счет - 1:0.

Как и год назад «Фиорентина» пропустила перед финальным свистком и осталась ни с чем. Для «Олимпиакоса» это первый еврокубковый трофей.