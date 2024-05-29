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«Олимпиакос» и «Фиорентина» в первом тайме голов не забили

29 Мая 2024 • 22:54 Комментировать
Олимпиакос
0:0
Фиорентина
1 3.20 X 3.25 2 2.45
2-й тайм

Вечером 29 мая проходит второй еврокубковый финал концовки сезона. Друг с другом встречаются «Олимпиакос» и «Фиорентина».

По итогу первого тайма команды друг другу голов не забили. Команды практически одинаково владеют мячом, если вдаваться в статистику, однако преимущество по нанесённым ударам у «фиалок» - четыре на два.

Напомним, что «Фиорентина» сможет реабилитироваться за прошлогодний проигранный финал ЛК, если победит «Олимпиакос». А пирейский клуб сможет принести первый в истории греческого футбола еврокубок своей стране.

Следить за ходом противостояния лучших команд ЛК можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОЛИМПИАКОС ФИОРЕНТИНА
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