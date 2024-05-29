«Олимпиакос» и «Фиорентина» назвали составы на финал Лиги конференций

Вечером среды в Лиге конференций УЕФА пройдёт финальный матч турнира. Греческий «Олимпиакос» в роли номинального хозяина матча будет играть против «Фиорентины». За час до игры клубы назвали свои составы:

«Олимпиакос»: Цолакис, Ортега, Карму, Рецос, Марсело Родиней, Эссе, Иборра, Фортунис, Шикинью, Поденсе, эль-Кааби;

«Фиорентина»: Терраччиано, Бираги, Мартинес, Миленкович, Додо, Мандрагора, Артур Мело, Куаме, Бонавентура, Гонсалес, Белотти.

Напомним, что для «Фиорентины» это уже второй финал Лиги конференций подряд. В прошлом сезоне «фиалки» проиграли лондонскому «Вест Хэму».

Текстовую трансляцию решающего матча будет проводить наш портал.