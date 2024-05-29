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Лига конференций

Экс-игрок «Фиорентины»: «Я не вижу фаворита в финале Лиги конференций» эксклюзив

29 Мая 2024 • 18:43 Комментировать
Олимпиакос
...
Фиорентина
1 3.20 X 3.25 2 2.45
Через 1 ч. 42 мин.

Экс-игрок «Фиорентины» и сборной Италии Франческо Байяно специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вторничном финале Лиги конференций УЕФА. В нём в Греции сойдутся «Олимпиакос» из Пирея и флорентийская «Фиорентина».

«Обе команды очень хорошо шли по дистанции, в этом финале я не вижу фаворита, в отличие от прошлогоднего, когда шансы «Вест Хэма» были выше. «Фиорентина» должна провести очень хороший матч. «Олимпиакос» очень хорошо защищается и умеет контратаковать. «Фиалкам» следует быть осторожнее, чтобы не терять мяч в ситуациях, когда соперник может убежать в контратаку и доводить его до форвардов. В атаке у «Фиорентины» есть преимущество. Очень важно сыграть агрессивно и накрывать соперника, как делала это «Аталанта» в своём финале. Надеюсь, сегодня «Фиорентина» наконец-то завоюет трофей», - сказал Байяно нашему корреспонденту.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего еврокубкового финала проведёт наш портал.

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ОЛИМПИАКОС ФИОРЕНТИНА
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