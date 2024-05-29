Экс-игрок «Фиорентины»: «Я не вижу фаворита в финале Лиги конференций»

Экс-игрок «Фиорентины» и сборной Италии Франческо Байяно специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вторничном финале Лиги конференций УЕФА. В нём в Греции сойдутся «Олимпиакос» из Пирея и флорентийская «Фиорентина».

«Обе команды очень хорошо шли по дистанции, в этом финале я не вижу фаворита, в отличие от прошлогоднего, когда шансы «Вест Хэма» были выше. «Фиорентина» должна провести очень хороший матч. «Олимпиакос» очень хорошо защищается и умеет контратаковать. «Фиалкам» следует быть осторожнее, чтобы не терять мяч в ситуациях, когда соперник может убежать в контратаку и доводить его до форвардов. В атаке у «Фиорентины» есть преимущество. Очень важно сыграть агрессивно и накрывать соперника, как делала это «Аталанта» в своём финале. Надеюсь, сегодня «Фиорентина» наконец-то завоюет трофей», - сказал Байяно нашему корреспонденту.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего еврокубкового финала проведёт наш портал.