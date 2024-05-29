Мостовой назвал победителя Лиги конференций

«Шансы соперников примерно равны. Но я все же думаю, что у «Фиорентины» тут будет сверхмотивация. Год назад им не покорился этот трофей. Со второй попытки они его все-таки завоюют», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».