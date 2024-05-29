Мостовой назвал победителя Лиги конференций

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями касательно предстоящего финального матча Лиги конференций между греческим «Олимпиакосом» и «Фиорентиной».
«Шансы соперников примерно равны. Но я все же думаю, что у «Фиорентины» тут будет сверхмотивация. Год назад им не покорился этот трофей. Со второй попытки они его все-таки завоюют», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».
Финал «Олимпиакос» - «Фиорентина» состоится сегодня, 29 мая, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.
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