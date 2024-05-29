Гасилин назвал фаворита финала «Олимпиакос» - «Фиорентина»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги конференций между греческим «Олимпиакосом» и «Фиорентиной».

«Фиорентину» считаю фаворитом, но греки будут стараться, будут идти вперед и точно забьют. Я бы предложил спокойно посмотреть финал, насладиться футболом и взять ставку обе забьют», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Финальный матч состоится в среду, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.