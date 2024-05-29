Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Мор назвал «Олимпиакос» фаворитом в финале Лиги конференций

29 Мая 2024 • 09:33 Комментировать
Олимпиакос
...
Фиорентина
1 3.20 X 3.25 2 2.45
Через 10 ч. 56 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций, в котором встретятся «Олимпиакос» и «Фиорентина».

По мнению эксперта, греческий клуб является фаворитом предстоящей игры, так как у него есть ряд преимуществ перед командой из Италии.

«Соперники греческой команды были тяжелее, чем у «Фиорентины». И играют они практически дома, болельщики их поддержат. Да и главный тренер «Олимпиакоса» уже побеждал в еврокубках. «Фиорентина» финалы играет неудачно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Мат между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» состоится сегодня, 29 мая, в Афинах. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Фиорентина Эдуард Мор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Мая
02:16
Олимпиакос - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Мая
15:26
Ставка и прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина Лиги конференций УЕФА — 29 мая 2024
27 Мая
22:18
«Олимпиакос» - «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:41
Прогноз на точный счёт матча Олимпиакос – Фиорентина Лиги конференций – 29 мая 2024
20 Мая
01:46
​Фаны АЕК-а и «Панатинаикоса» скупают билеты на финал Лиги конференций - будут болеть против «Олимпиакоса»
10 Мая
01:06
Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОЛИМПИАКОС ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» Киммих ответил на предложение «Барселоны» Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон «Манчестер Сити» обратился к трём клубам
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Барселона» объявила об увольнении Хави
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: У нас хоккей менее агрессивный, чем на Западе Канарейкин рассказал о своей реакции на поражение Канады в полуфинале ЧМ «Флорида» переиграла «Рейнджерс» и сравняла счёт в серии Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.05.24 в 22:00
Олимпиакос Олимпиакос
Фиорентина Фиорентина
3.25 3.30 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
09:33 · Лига конференций УЕФА
Мор назвал «Олимпиакос» фаворитом в финале Лиги конференций
22 Мая
15:27 · Лига Европы
УЕФА сообщил, где пройдут финалы Лиги Европы и Лиги конференций в 2026 и 2027 годах
20 Мая
01:46 · Лига конференций УЕФА
​Фаны АЕК-а и «Панатинаикоса» скупают билеты на финал Лиги конференций - будут болеть против «Олимпиакоса»
17 Мая
15:30 · Кубок России
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5 официально
10 Мая
01:06 · Лига Европы
Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров
09 Мая
22:57 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» уступает «Олимпиакосу» по итогу первого тайма
21:28 · Лига конференций УЕФА
«Олимпиакос» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 3
02:25 · Лига конференций УЕФА
​Итальяно: «Спасибо за комплименты!»
08 Мая
21:41 · Лига конференций УЕФА
Второй год подряд: «Фиорентина» опять вышла в финал Лиги конференций, выбив из турнира «Брюгге»
03 Мая
02:28 · Лига конференций УЕФА
​Эмери: «Мы не были похожи на себя»
01:46 · Лига конференций УЕФА
​Крауч: «Астон Вилла» не может позволить себе пропустить первой в ответном матче»
01:25 · Лига конференций УЕФА
​Макгинн: «Не та игра, которую мы хотели показать»
00:01 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» в большинстве вырвала победу над «Брюгге»
00:01 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» пропустила 4 гола от «Олимпиакоса» 2
02 Мая
22:52 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» сенсационно проигрывает «Олимпиакосу» к концу первого тайма
Все новости
Рекомендуем