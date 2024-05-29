Мор назвал «Олимпиакос» фаворитом в финале Лиги конференций

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций, в котором встретятся «Олимпиакос» и «Фиорентина».

По мнению эксперта, греческий клуб является фаворитом предстоящей игры, так как у него есть ряд преимуществ перед командой из Италии.

«Соперники греческой команды были тяжелее, чем у «Фиорентины». И играют они практически дома, болельщики их поддержат. Да и главный тренер «Олимпиакоса» уже побеждал в еврокубках. «Фиорентина» финалы играет неудачно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Мат между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» состоится сегодня, 29 мая, в Афинах. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.