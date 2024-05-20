​Фаны АЕК-а и «Панатинаикоса» скупают билеты на финал Лиги конференций - будут болеть против «Олимпиакоса»

Вскоре, 29 мая, состоится финал Лиги конференций, в нём снова сыграет «Фиорентина», противостоять которой будет греческий «Олимпакос». Представители Эллады не выбирались в финалы еврокубков целую вечность - честно говоря, по памяти можно уверенно назвать разве что выступление в финале Кубка чемпионов «Панатинаикоса», который был бит великолепным «тотальным» «Аяксом» Йохана Кройфа в 1971 году.

В общем, в Греции большой ажиотаж, но далеко не вся страна желает этой победы. У фанатов «Панатинаикоса» и АЕК-а совсем другие надежды - они хотят победы «Фиорентины», потому что в Греции зачастую принято болеть даже не за, а против. Против «врагов из «Олимпиакоса», в данном случае.

Как уточняет derbyderbyderby.it, запрос на билеты в сектор «Фиорентины» почему-то особенно велик именно из Греции, так что поддерживать команду Итальяно в этом матче будет неожиданный десант из страны, с представителем которой ей предстоит сыграть. Такой вот футбольный оксюморон.