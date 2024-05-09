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Лига конференций

Эмери не для Лиги конференций: «Олимпиакос» легко зачехлил «Астон Виллу» и заскочил в финал еврокубка

09 Мая 2024 • 23:58 Комментировать
Олимпиакос
2:0
Астон Вилла
окончен

Соперник «Фиорентины» по финалу Лиги конференций определялся в ответном полуфинале «Астон Виллы» и «Олимпиакоса», который прошёл в Пирее. Первый матч между ними в Бирмингеме закончился со счётом 2:4, то есть там победила греческая команда.

Протокол игры  
Олимпиакос2:0Астон Вилла
(1:0) Эль-Кааби Аюб10'  
(2:0) Эль-Кааби Аюб79'  
Цолакис КостасМарсело Родиней  30'Рецос ПанайотисКарму ДавидКини Марин  68' 77' (Апостолопулос Апостолос ( 77') Иборра Висенте 73' (Орта Андре ( 73') Эссе СантьягоФортунис КостасШикинью ФранцискуПоденсе Даниэл  53' 64' (Масурас Гиоргос ( 64') Эль-Кааби Аюб
Запасные: Пападоудис АтанасиосЙоветич СтеванПасхалакис АлександросКарвалью ЖоауПрекатес ВасилеосЭль-Араби ЮссефАлександропулос СотириосНтои Андреас-Ричардос
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего Сантос 65' (Ироэгбунам Тим ( 65'  73') Торрес Пау IIКэш Мэтти 86' (Хейден Кейн ( 86') Динь Люка 86' (Келлиман Омари ( 86') Бэйли Леон 86' (Манро Финли ( 86') Макгинн ДжонСоарес Дуглас  45'Диаби Мусса 58' (Дуран Джон ( 58'  89') Уоткинс Олли
Запасные: Паттерсон ТрэвисЛенгле КлеманОльсен РобинГоси ДжоЯнг Кадан
09 мая. Стадион "Караискакис" (Пирей).

«Астон Вилла» и «Вест Хэм» чем-то похожи. Да и понятно, чем. Явно, что бордово-голубой формой. В прошлом году «молотобойцы» победили в финале Лиги конференций «Фиорентину». Сейчас «фиалки» также прошли в финал, но «вилланы» плохо повели первый полуфинал с «Олимпиакосом».

В квалификационном раунде плей-офф «Астон Вилла» разобралась с «Хибернианом». В группе она финишировала выше «Легии», АЗ и «Зриньски Мостара». В 1/8 финала команда Унаи Эмери преодолела «Аякс», в четвертьфинале – «Лилль».

«Олимпиакос» на пути к группе Лиги Европы обыграл «Генк» и «Чукарички». В квартете ЛЕ греческий клуб занял третье место – выше ТСЦ, но ниже «Фрайбурга». На условной стадии 1/16 финала ЛК был обыгран «Ференцварош», а дальше от «Олимпиакоса» вылетели «Маккаби» Тель-Авив и «Фенербахче».

В отчётном матче «красно-белые» не хотели откладывать дело в долгий ящик. На второй минуте Шикинью выбрался на ударную позицию по левому полуфлангу, однако не попал в ближний угол. Гол случился на десятой. Поденсе в той же зоне подключил Кини, тот прострели, а эль-Кааби слегка подставил ногу, и мяч заскочил в ворота (1:0).

По сумме двух матчей счёт стал 5:2. Аховая картинка для «Астон Виллы». Конечно, «молотобойцам» надо было идти вперёд – они это и делали. Но до моментов с трудом дело доводили гости. Удары Уоткинса и Бэйли блокировались, Дуглас Соарес не попадал в створ либо не заставал врасплох Цолакиса. Ещё Бэйли головой не попал в створ.

На 37-й минуте Паденсе справа отдал в центр Фортунису, пробившему в правый нижний угол, куда не позволил мячу проскочить Мартинес. У бирмингемцев активный Динь прострелил слева, а на дальней штанге не дотянулся до мяча Кэш. Задача забить как минимум трижды перекочевала у «Астон Виллы» на второй тайм.

Однако не пошло у гостей после перерыва. «Олимпиакос» спокойно играл на удержание, единичные моменты «Виллы» ситуацию не меняли. Бэйли пробил головой выше, Цолакис не пропустил в ближний угол от Дурана. И ещё хозяева могли отличиться в контригре. Эль-Кааби слишком сильно слева прострелил на Фортуниса. В другом эпизоде был обратный пас и удар мимо.

«Астон Вилла» уже смирялась с поражением, особенно в плане двухматчевого противостояния. Тем более когда эль-Кааби оформил дубль, выскочив один на один и упаковав мяч в правый угол. Цолакис там сделал голевую передачу от своих ворот. Изначально гол отменили, но вмешался ВАР и отмёл офсайд, которого не было (2:0, в плане двух матчей 6:2). Неделю назад у эль-Кааби хет-трик был.

«Олимпиакос» сыграет в финале Лиги конференций с «Фиорентиной». Для пирейского клуба этот евросезон вообще особый, ведь в апреле его команда выиграла Юношескую лигу УЕФА. Ну а наставнику «Астон Виллы» Унаи Эмери, четырёхкратному победителю Лиги Европы в качестве тренера, Лига конференций пока что не по силам.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Астон Вилла

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