«Астон Вилла» уступает «Олимпиакосу» по итогу первого тайма

Бирмингемская «Астон Вилла» вечером четверга гостит в Греции у «Олимпиакоса». По итогу первого тайма «виллану» минимально проигрывают греческому клубу. На 10-й минуте Аюб эль-Кааби вывел свою команду вперёд.

Таким образом, по сумме двух встреч «Астон Вилла» уже проигрывает грекам со счётом 2:5. Дома в Англии бирмингемский клуб на прошлой неделе проиграл команде Мендилибара со счётом 2:4.

Следить за вторым таймом матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Победитель этой пары сыграет в финале Лиги конференций с «Фиорентиной», флорентийцы в минувшую среду оставили за бортом ЛК «Брюгге».