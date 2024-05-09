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«Астон Вилла» уступает «Олимпиакосу» по итогу первого тайма

09 Мая 2024 • 22:57 Комментировать
Олимпиакос
1:0
Астон Вилла
1 3.60 X 4.00 2 1.97
2-й тайм

Бирмингемская «Астон Вилла» вечером четверга гостит в Греции у «Олимпиакоса». По итогу первого тайма «виллану» минимально проигрывают греческому клубу. На 10-й минуте Аюб эль-Кааби вывел свою команду вперёд.

Таким образом, по сумме двух встреч «Астон Вилла» уже проигрывает грекам со счётом 2:5. Дома в Англии бирмингемский клуб на прошлой неделе проиграл команде Мендилибара со счётом 2:4.

Следить за вторым таймом матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Победитель этой пары сыграет в финале Лиги конференций с «Фиорентиной», флорентийцы в минувшую среду оставили за бортом ЛК «Брюгге».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Астон Вилла

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