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​Итальяно: «Спасибо за комплименты!»

09 Мая 2024 • 02:25 Комментировать
Брюгге
1:1
Фиорентина

Итальянская «Фиорентина» снова пробилась в финал европейского турнира, команда Винченцо Итальяно справилась с бельгийским «Брюгге», и теперь сыграет в Афинах в главном матче третьего по престижу турнира в европейском футболе.

- Спасибо за комплименты, они заряжают энергией в преддверии финала. Мы снова в финале, как и в прошлом году. Мы справились с очень сильной командой, мои поздравления ребятам, - цитирует слова Винченцо Итальяно fiorentinanews.com.

В финале «Фиорентине» предстоит сыграть с победителем пары «Олимпиакос» - «Астон Вилла», они выяснят отношения в четверг.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно

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