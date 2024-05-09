​Итальяно: «Спасибо за комплименты!»

Итальянская «Фиорентина» снова пробилась в финал европейского турнира, команда Винченцо Итальяно справилась с бельгийским «Брюгге», и теперь сыграет в Афинах в главном матче третьего по престижу турнира в европейском футболе.

- Спасибо за комплименты, они заряжают энергией в преддверии финала. Мы снова в финале, как и в прошлом году. Мы справились с очень сильной командой, мои поздравления ребятам, - цитирует слова Винченцо Итальяно fiorentinanews.com.

В финале «Фиорентине» предстоит сыграть с победителем пары «Олимпиакос» - «Астон Вилла», они выяснят отношения в четверг.