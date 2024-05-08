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Лига конференций

Второй год подряд: «Фиорентина» опять вышла в финал Лиги конференций, выбив из турнира «Брюгге»

08 Мая 2024 • 21:41 Комментировать
Брюгге
1:1
Фиорентина
окончен

В ответном матче полуфинала Лиги конференций бельгийский «Брюгге» у себя дома принимал итальянскую «Фиорентину». В первой игре во Флоренции была зафиксирована победа «фиалок» 3:2.

Протокол игры  
Брюгге1:1Фиорентина
(1:0) Кюйпер Максим20'  
  85'Бельтран Лукас (1:1)
Миньоле СимонСаббе КирианиОрдоньес Хоэль  43'Мехеле Брэндон  83'Кюйпер МаксимВетлесен Уго  62' 70' (Синкернагель Филип ( 70') Одои Денис  72'  90' 86' (Нуса Антонио ( 86') Скораш Михал 86' (Нильсен Каспер ( 86') Ванакен ХансЮтгла ФерранРодригеш Тьяго  52'
Запасные: Барсик ДжозефБаланта ЭдерТалби ЧемсдинСейс ХоакинСпилеерс ЙорнеХомма СионЯккерс Нордин
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  90'Миленкович Никола  88'Мартинес Лукас IIБираги КристианоБельтран Лукас 90' (Раньери Лука ( 90') Мело Артур 71' (Нзола М'Бала ( 71'  90') Мандрагора РоландоГонсалес НиколасБелотти Андреа 71' (Дункан Альфред ( 71') Куаме Кристиан
Запасные: Инфантино ДжиноКайоде МайклКомуццо ПьетроКристенсен ОливерФараони МаркоИконе ЖонатанБарак АнтонинПаризи ФабьяноЛопес Максим
08 мая. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

Вначале расскажем о пути команд к полуфиналу. «Брюгге», четвёртая команда прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии, на стадии квалификации Лиги конференций выбил датский «Орхус», исландский «Акюрейри» да испанскую «Осасуну». В своей группе «Брюгге» финишировал первым выше норвежского «Будё-Глимта», турецкого «Бешикташа» и швейцарского «Лугано». В 1/8 финала Лиги конференций «Брюгге» завершил еврокубковый путь норвежского «Мольде», а в четвертьфинале – греческого ПАОКа.

«Фиорентина» попала в Лигу конференций с восьмого места в чемпионате Италии вместо дисквалифицированного «Ювентуса». В раунде плей-офф «фиалки» справились с австрийским «Рапидом» из Вены. Дальше «Фиорентина» выиграла группу, где также были венгерский «Ференцварош», бельгийский «Генк» и сербский клуб «Чукарички». Стадию 1/16 финала, как и «Брюгге», «Фиорентина» на правах победителя квартета пропустила. В 1/8 финала команда Винченцо Итальяно оставила не у дел израильский «Маккаби» из Хайфы, а в 1/4 финала – чешскую «Викторию» Пльзень.

Итак, ответный полуфинальный матч. Гости взяли инициативу под свой контроль, но испытывали проблемы с обострением. К двадцатой минуте Мандрагора с подступов к штрафной площади пробил мимо створа. А хозяева удачную провели атаку. Ванакен навесил слева, мяч пролетел над головой Миленковича, и Кюйпер малозаметным движением подправил мяч в ворота (1:0). Счёт по сумме двух встреч сравнялся до состояния 3:3.

Тут «Фиорентина» вспомнила, как создавать моменты. Николас Гонсалес был выведен Артуром по центру один на один с Миньоле и не переиграл голкипера, а Бертран на отскоке за малым не попал в левый угол. Вскоре Додо подал с правого фланга, а Куаме вторым этажом ударил вне створа. Однако и гости сбоили в обороне. Миленкович поскользнулся на левом фланге, пошёл накат на ворота визитёров, и казалось, что никто не убережёт «Фиорентину» от второго пропущенного гола. Но уберёг Додо.

Какие шансы были у «фиалок» в атаке ещё до перерыва? Куаме засадил мяч в перекладину с шестнадцати метров. Рикошет от верхней планки случился не за ленточку. На одном повторе показалось, что это гол, но картинка с другого ракурса опровергла это предположение. На 41-й минуте Куаме прикладывался с более дальней дистанции, и мяч проследовал поверх створа.

Во втором тайме чем ближе к его концу, тем упорней становилось давление «Фиорентины». Не хотели флорентийцы доводить ситуацию до дополнительного времени, а вот «Брюгге», судя по игре, вполне устраивал такой вариант. «Фиалки» стали брать пример с «ПСЖ», лупя по каркасу ворот соперника. Бираги со штрафного пальнул в перекладину, а Нзола головой поразил правую штангу с навеса Гонсалеса.

В итоге гости выиграли двухматчевое противостояние благодаря пенальти. Не послематчевым. На 84-й минуте Бельтран реализовал в левый угол одиннадцатиметровый, который заработал Нзола, получивший фол от Мехеле (1:1, по сумме двух матчей 3:4). Миньоле лишь немного не дотянулся. В добавленное время уже визитёры отбивались, Терраччиано парировал опасный удар Ванакена. Заменённый у бельгийской команды Одои получил вторую жёлтую карточку за конфликт на бровке с Додо.

«Фиорентина» второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций. В прошлом году она проиграла там «Вест Хэму». В финал Лиги Европы может попасть итальянская «Аталанта» (может, и «Рома»), а в финал Лиги чемпионов – итальянский тренер Карло Анчелотти, работающий с мадридским «Реалом».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Фиорентина

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