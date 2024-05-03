​Эмери: «Мы не были похожи на себя»

«Астон Вилла» проиграла в первом полуфинальном матче Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», команда Унаи Эмери забила дважды, но пропустила целых четыре мяча. Наставник английского клуба счёл нужным похвалить соперника, показавшего необычно успешный футбол в противостоянии с одним из лучших клубов АПЛ.

- Мои поздравления сопернику. Мы не были похожи на самих себя. Они заслужили победу. И это не просто удача или везение. Они сыграли лучше. Или мы сыграли хуже. Теперь надо готовиться к ответному матчу, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

Ответный матч состоится в следующий четверг.