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​Эмери: «Мы не были похожи на себя»

03 Мая 2024 • 02:28 Комментировать
Астон Вилла
2:4
Олимпиакос

«Астон Вилла» проиграла в первом полуфинальном матче Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», команда Унаи Эмери забила дважды, но пропустила целых четыре мяча. Наставник английского клуба счёл нужным похвалить соперника, показавшего необычно успешный футбол в противостоянии с одним из лучших клубов АПЛ.

- Мои поздравления сопернику. Мы не были похожи на самих себя. Они заслужили победу. И это не просто удача или везение. Они сыграли лучше. Или мы сыграли хуже. Теперь надо готовиться к ответному матчу, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

Ответный матч состоится в следующий четверг.


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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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