​Крауч: «Астон Вилла» не может позволить себе пропустить первой в ответном матче»

«Астон Вилла» проиграла в первом полуфинальном матче Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», команда Унаи Эмери забила дважды, но пропустила целых четыре мяча. Бывший английский нападающий Питер Крауч считает, что если ответный матч также начнётся для «Астон Виллы» с пропущенного мяча, то на этом всё и закончится.

- Я думаю, что если в ответном матче «Астон Вилла» пропустит первой, то будут большие проблемы. Но в целом, шансы отыграться есть. «Олимпиакос» будет атаковать, они иначе не умеют, и будет интересно, как «Астон Вилла» сможет воспользоваться этим, - цитирует слова Крауча BBC Sport.