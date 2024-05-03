​Макгинн: «Не та игра, которую мы хотели показать»

«Астон Вилла» проиграла в первом полуфинальном матче Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», команда Унаи Эмери забила дважды, но пропустила целых четыре мяча. Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн признал, что его команда провела не лучший матч:

- Это не та игра и не тот результат, на который мы надеялись. Соперник хорош, но мы можем отыграться в Греции. Сегодня было много ошибок везде, мы принимаем за них ответственность, но попробуем отыграться в Греции, потому что мы способны, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю, в следующий четверг.