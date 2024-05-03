Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Фиорентина» в большинстве вырвала победу над «Брюгге»

03 Мая 2024 • 00:01 Комментировать
Фиорентина
3:2
Брюгге

В первом полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» создала уйму моментов в матче с «Брюгге», забивала, но пропускала в ответ. Игра прошла под проливным дождем и началась с чудо-удара Риккардо Соттиля метров с 18 в дальний верхний угол - 1:0. Вскоре игра рукой Кристиано Бираги, и Ханс Ванакен спокойно забил с 11 метров - 1:1. В конце тайма затяжная атака «фиалок» привела к удару Андреа Белотти с 12 метров с разворота - в цель, 2:1.

На последние полчаса гости остались вдесятером после второго предупреждения Рафаэля Онедики. Тут же у «Брюгге» дальний вынос мяча в поле, Тьяго Родригеш оставил всех конкурентов позади, убежал к воротам и забил - 2:2. На 90-й минуте Мбала Нзола в штрафной попал в правую штангу, но смог добить - 3:2.

В этой паре ничего не решено, ждём ответного поединка.

Протокол игры  
Фиорентина3:2Брюгге
(1:0) Соттиль Риккардо5'  
  17'Ванакен Ханс (1:1)
(2:1) Белотти Андреа37'  
  63'Родригеш Тьяго (2:2)
(3:2) Нзола М'Бала90'  
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас II  70'Раньери ЛукаБираги КристианоМело Артур 70' (Иконе Жонатан ( 70') Бонавентура Джакомо 88' (Нзола М'Бала ( 88') Гонсалес Николас  36'Бельтран Лукас 70' (Лопес Максим ( 70') Соттиль Риккардо 52' (Куаме Кристиан ( 52') Белотти Андреа 88' (Барак Антонин ( 88')
Запасные: Миленкович НиколаКайоде МайклКристенсен ОливерФараони МаркоМандрагора РоландоДункан АльфредПаризи Фабьяно
Яккерс Нордин  85'Саббе КирианиСпилеерс Йорне 90' (Баланта Эдер ( 90') Мехеле БрэндонМейер БьорнСкораш Михал 66' (Нильсен Каспер ( 66') Одои Денис 90' (Ордоньес Хоэль ( 90') Рафаэль Онедика  58'  61'Ютгла Ферран 79' (Ветлесен Уго ( 79') Ванакен ХансРодригеш Тьяго
Запасные: Сков-Ольсен АндреасКюйпер МаксимБоята ДедрикМиньоле СимонСинкернагель ФилипНуса Антонио
02 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Фиорентина

Новости по матчу

02 Мая
21:30
«Фиорентина» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
14:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Фиорентина — Брюгге Лиги конференций — 2 мая 2024
01 Мая
17:47
Точный прогноз и ставка на матч Фиорентина – Брюгге Лиги конференций – 2 мая 2024
30 Апреля
21:32
Прогноз на точный счёт матча Фиорентина – Брюгге Лиги конференций – 2 мая 2024
29 Апреля
16:52
«Фиорентина» - «Брюгге»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Брюгге Брюгге
3
2
1.55 3.85 6.00
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Олимпиакос Олимпиакос
2
4
1.38 5.00 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
00:01 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» в большинстве вырвала победу над «Брюгге»
00:01 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» пропустила 4 гола от «Олимпиакоса» 1
02 Мая
22:52 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» сенсационно проигрывает «Олимпиакосу» к концу первого тайма
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» - «Олимпиакос»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
19 Апреля
07:25 · Лига конференций УЕФА
Эмери назвал свою цель в «Астон Вилле»
05:34 · Лига конференций УЕФА
​«Астон Вилла» вышла в полуфинал европейского турнира во второй раз в своей истории
02:09 · Лига конференций УЕФА
​Паулу Фонсека: «Мы заслуживали пройти дальше»
01:56 · Лига конференций УЕФА
​«Брюгге» - первый бельгийский клуб с 1993 года, вышедший в полуфинал европейского турнира
00:55 · Лига конференций УЕФА
«Олимпиакос» выбил «Фенербахче» в серии 11-метровых
00:54 · Лига конференций УЕФА
Определились пары 1/2 финала Лиги конференций
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - единственный клуб из Англии в полуфиналах текущих розыгрышей еврокубков
00:16 · Лига конференций УЕФА
«Брюгге» не выходил в полуфинал еврокубков более 30 лет
00:09 · Лига Европы
Ещё два вечерних матча Лиги Европы и Лиги конференций ушли на овертайм
18 Апреля
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Брюгге» повторно обыграл ПАОК
Все новости
Рекомендуем