«Фиорентина» в большинстве вырвала победу над «Брюгге»

В первом полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» создала уйму моментов в матче с «Брюгге», забивала, но пропускала в ответ. Игра прошла под проливным дождем и началась с чудо-удара Риккардо Соттиля метров с 18 в дальний верхний угол - 1:0. Вскоре игра рукой Кристиано Бираги, и Ханс Ванакен спокойно забил с 11 метров - 1:1. В конце тайма затяжная атака «фиалок» привела к удару Андреа Белотти с 12 метров с разворота - в цель, 2:1.

На последние полчаса гости остались вдесятером после второго предупреждения Рафаэля Онедики. Тут же у «Брюгге» дальний вынос мяча в поле, Тьяго Родригеш оставил всех конкурентов позади, убежал к воротам и забил - 2:2. На 90-й минуте Мбала Нзола в штрафной попал в правую штангу, но смог добить - 3:2.

В этой паре ничего не решено, ждём ответного поединка.