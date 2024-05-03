«Астон Вилла» пропустила 4 гола от «Олимпиакоса»

«Астон Вилла» с «Олимпиакосом» выдали самый результативный еврокубковый матч дня. В дебюте Леон Бэйли в упор завершил комбинацию своей команды, но ВАР подсказал судье, что бирмингемцы фолили в атаке. Видеоассистент вскоре сыграл за греков. Шикинью в касание вывел Аюба эль-Кааби один на один с голкипером, и тот попал. Судья нашел там вне игры, но ВАР постановил: гол засчитать - 0:1. Еще один длинный пас вперед, и эль-Кааби вторым касанием направил мяч в сетку под вратарем - 0:2. На 45-й минуте Мусса Диаби выдал изумительный проникающий пас в штрафную, и Олли Уоткинс не мог не забить.

После перерыва атака хозяев правым краем, Диаби почти от лицевой выстрелил по воротам, а голкипер был не готов - 2:2. Ответ соперника, и Дуглас Соарес сыграл рукой в штрафной - пенальти. Его реализовал неугомонный эль-Кааби. Сантьяго Эссе стрелял по воротам со средней дистанции, и мяч от спины защитника влетел в сетку - 2:4. В концовке Джон Дуран явно сбит в штрафной. Соарес вызвался бить пенальти и попал в штангу.

В Греции у «Олимпиакоса» будет хорошая фора, но даже в этой паре еще ничего не решено.