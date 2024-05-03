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«Астон Вилла» пропустила 4 гола от «Олимпиакоса»

03 Мая 2024 • 00:01 Комментировать (1)
Астон Вилла
2:4
Олимпиакос

«Астон Вилла» с «Олимпиакосом» выдали самый результативный еврокубковый матч дня. В дебюте Леон Бэйли в упор завершил комбинацию своей команды, но ВАР подсказал судье, что бирмингемцы фолили в атаке. Видеоассистент вскоре сыграл за греков. Шикинью в касание вывел Аюба эль-Кааби один на один с голкипером, и тот попал. Судья нашел там вне игры, но ВАР постановил: гол засчитать - 0:1. Еще один длинный пас вперед, и эль-Кааби вторым касанием направил мяч в сетку под вратарем - 0:2. На 45-й минуте Мусса Диаби выдал изумительный проникающий пас в штрафную, и Олли Уоткинс не мог не забить.

После перерыва атака хозяев правым краем, Диаби почти от лицевой выстрелил по воротам, а голкипер был не готов - 2:2. Ответ соперника, и Дуглас Соарес сыграл рукой в штрафной - пенальти. Его реализовал неугомонный эль-Кааби. Сантьяго Эссе стрелял по воротам со средней дистанции, и мяч от спины защитника влетел в сетку - 2:4. В концовке Джон Дуран явно сбит в штрафной. Соарес вызвался бить пенальти и попал в штангу.

В Греции у «Олимпиакоса» будет хорошая фора, но даже в этой паре еще ничего не решено.

Протокол игры  
Астон Вилла2:4Олимпиакос
  17'Эль-Кааби Аюб (0:1)
  29'Эль-Кааби Аюб (0:2)
(1:2) Уоткинс Олли45'  
(2:2) Диаби Мусса52'  
  56'Эль-Кааби Аюб (2:3)
  67'Эссе Сантьяго (2:4)
Ольсен РобинКэш МэттиЛенгле КлеманКонса ЭзриДинь ЛюкаРоджерс Морган 74' (Дуран Джон ( 74') Макгинн ДжонСоарес ДугласДиаби Мусса  83' 84' (Ироэгбунам Тим ( 84') Уоткинс ОллиБэйли Леон 85' (Дзаньоло Николо ( 85')
Запасные: Карлос Диего СантосКеллиман ОмариХейден КейнРайт ДжеймсМанро ФинлиГоси ДжоЯнг КаданТоррес Пау II
Цолакис КостасМарсело Родиней  83'Рецос ПанайотисКарму ДавидОртега Франсиско 46' (Ричардс Омар ( 46') Эссе СантьягоИборра ВисентеШикинью ФранцискуФортунис КостасПоденсе Даниэл 70' (Орта Андре ( 70') Эль-Кааби Аюб
Запасные: Пападоудис АтанасиосЙоветич СтеванПасхалакис АлександросКарвалью ЖоауVasileios PrekatesЭль-Араби ЮссефКини МаринАлександропулос Сотириос
02 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Мая 2024 в 00:11
Явные фавориты - подопечные "тренеришки" внезапно провалились. Так бездарно играть в обороне...жаль. Тяжело будет перевернуть все в ответке. Провальный сезон для АПЛ могла скрасить только Вилла. А теперь можно надеяться только на магию Эмери...
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