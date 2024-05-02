«Астон Вилла» сенсационно проигрывает «Олимпиакосу» к концу первого тайма

Вечером четверга в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА встречаются бирмингемская «Астон Вилла» и греческий «Олимпиакос». К концу первой половины игры греки сенсационно обыгрывают «вилланов», да ещё и в гостях на «Вилла Парке» - 2:1.

Практически весь тайм «Олимпиакос» уверенно вёл. Дублем на 17-й и 29-й минутах поединка отметился Аюб эль-Кааби. Лишь к перерыву бирмингемцы смогли ответить результативным ударом – сделал это Олли Уоткинс.

Напомним, что следить за всеми событиями этого увлекательного матча в Бирмингеме можно на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции.