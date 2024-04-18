«Фенербахче» быстро забил и сравнял общий счёт противостояния с «Олимпиакосом»

В Стамбуле быстро развиваются события в битве турецкого и греческого клуба в Лиге конференций. «Фенербахче» оформил оперативный гол на старте первого тайма в ворота «Олимпиакоса», отличился Ирфан Кавечи на 12-й минуте.

Таким образом, «Фенер» при поддержке своих шумных фанатов уже сравнял счёт по сумме двух встреч – 3:3. Напомним, что в первой игре в Пирее «Фенербахче» на выезде проиграл с комфортным для двухматчевого противостояния счётом – 2:3.

Текстовая трансляция огненного матча «Фенера» и «Олимпиакоса» в четвертьфинальном ответном матче Лиги конференций – на нашем портале.