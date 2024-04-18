Два первых матча вечера в Лиге конференций перешли в овертайм

Два первых вечерних еврокубковых матча между «Лиллем» и «Астон Виллой» и «Фиорентиной» и чешской «Викторией» перешли в овертайм. Футболисты в каждом противостоянии проведут ещё по полчаса на поле и, возможно, поучаствуют в серии послематчевых пенальти.

В игре «Лилля» и «Астон Виллы» ведут хозяева, 2:1 но игра на минувшей неделе в Англии завершилась тем же счётом по зеркальному сценарию. В итоге – 3:3 в рамках общего счёта противостояния.

«Виктория» и «Фиорентина» за 180 с лишним минут на поле счёт так и не открыли – 0:0.

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