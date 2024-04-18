«Астон Вилла» сравняла общий счёт с «Лиллем» благодаря голу Кэша

«Астон Вилла» забила один гол в Лилле в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций с одноимённым клубом – 2:1. Матч проходит в этот четверг во Франции.

Таким образом, бирмингемцы сделали общий счёт противостояния 3:3. Гол в составе английского клуба оформил польский защитник английского происхождения Мэтти Кэш, правда, не без помощи рикошета и ошибки со стороны команды хозяев.

В данный момент идёт добавленное время матча. Если ни одной из сторон не удастся забить во время него гол, то игра перейдёт в дополнительное время.

Текстовая трансляция игры «бульдогов» и «вилланов» проходит на нашем портале.