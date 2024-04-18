«Лилль» забил второй гол «Астон Вилле» и повёл по общему счёту

«Лилль» дома принимает вечером четверга «Астон Виллу» из Бирмингема. Команды встречаются в рамках ответных поединков четвертьфинала турнира.

На 68-й минуте капитан «Лилля» Андре Бенжамен удвоил преимущество своей команды, оформив второй гол в матче – 2:0. Таким образом, общий счёт между соперниками к 70-й минуте ответного поединка – 3:2 в пользу «бульдогов». В первом тайме первый гол игры оформил Юсуф Языджи.

Текстовая трансляция игры «Астон Виллы» и «Лилля» доступна на нашем портале. У «вилланов» есть ещё более 20 минут, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм.