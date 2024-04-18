Оздоев начнёт игру ПАОКа с «Брюгге» на скамейке

Вечером четверга в Лиге конференций УЕФА сойдутся ПАОК из Салоников и «Брюгге». Матч пройдёт в рамках ответного матча четвертьфинала турнира. Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, что в первом матче бельгийская команда дома смогла одержать минимальную победу, оформив небольшое преимущество над греческими оппонентами. Текстовая трансляция этой игры будет доступна на нашем портале в 22:00 по московскому времени.

Ранее российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав берагмасков на игру с «Ливерпулем».