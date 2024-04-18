Эмилиано Мартинес предупреждён за затяжку времени – уже в первом тайме игры с Лиллем»

Ответная игра четвертьфинала Лиги конференций между «Лиллем» и «Астон Виллой» получается очень жаркой. Рефери встречи показал уже не раз по жёлтой карточке игрокам – и это в первом тайме.

Любопытной среди всех них выглядит карточка голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. По мнению рефери Ивана Кружляка, аргентинский чемпион мира начал затягивать время игры уже в первом тайме.

Напомним, что к исходу первой половины встречи «Вилла» пока проигрывает – 0:1. Голом в составе «Лилля» отличился турецкий полузащитник «бульдогов» Юсуф Языджи.

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