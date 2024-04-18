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Назван состав «Астон Виллы» на битву с «Лиллем»

18 Апреля 2024 • 18:45 Комментировать
Лилль
...
Астон Вилла
1 2.50 X 3.30 2 2.90
Через 0 ч. 51 мин.

Вечером четверга в Лиге конференций УЕФА в рамках ответного четвертьфинального матча сойдутся «Лилль» и «Астон Вилла». Бирмингемский коллектив озвучил свой состав на грядущий матч, он выглядит так:

Мартинес, Кэш, конса, Пау Торрес, Динь, Дзаньоло, Макгинн (к), Дуглас Луис, Тилеманс, Диаби, Уоткинс.

Напомним, что первая игра между соперниками из Англии и Франции, что прошла на минувшей неделе в Бирмингеме, завершилась победой «вилланов» не с самым уверенным счётом – 2:1. На голы Олли Уоткинса и Джона Макгинна ответил Бафоде Диаките.

Текстовую трансляцию интригующего ответного матча проведёт наш портал.

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ЛИЛЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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