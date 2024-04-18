Назван состав «Астон Виллы» на битву с «Лиллем»

Вечером четверга в Лиге конференций УЕФА в рамках ответного четвертьфинального матча сойдутся «Лилль» и «Астон Вилла». Бирмингемский коллектив озвучил свой состав на грядущий матч, он выглядит так:

Мартинес, Кэш, конса, Пау Торрес, Динь, Дзаньоло, Макгинн (к), Дуглас Луис, Тилеманс, Диаби, Уоткинс.

Напомним, что первая игра между соперниками из Англии и Франции, что прошла на минувшей неделе в Бирмингеме, завершилась победой «вилланов» не с самым уверенным счётом – 2:1. На голы Олли Уоткинса и Джона Макгинна ответил Бафоде Диаките.

Текстовую трансляцию интригующего ответного матча проведёт наш портал.