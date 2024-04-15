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Фанаты «Олимпиакоса» устроили оригинальную обструкцию Джеко

15 Апреля 2024 • 12:55 Комментировать
Олимпиакос
3:2
Фенербахче

Форвард турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко едва не пострадал от действий фанатов греческого «Олимпиакоса».

После встречи 1/4 финала Лиги конференций между этими командами в Пирее, завершившейся победой хозяев со счётом 3:2, греческие болельщики специально завалили популярный сайт TripAdvisor негативными отзывами о ресторане боснийца в Хорватии.

Однако после этого за дело взялись уже стамбульские фанаты, которые превзошли сами себя и не просто вернули заведению подпорченную репутацию, но и добились того, что оно попало в тройку лучших ресторанов по версии портала, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в своих соцсетях.

Недавно «Фенербахче» оказался в эпицентре крупного скандала у себя на родине, выставив на матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая» молодёжный состав. Юноши пропустили уже на первой минуте, после чего покинули поле, а трофей присудили «Галатасараю».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Фенербахче Эдин Джеко Фанаты Лига конференций ещё теги

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