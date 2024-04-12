​Гудмундссон: «Было нелегко»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги конференций, «Астон Вилла» обыграла французский «Лилль». Итоги игры прокомментировал шведский полузащитник французского клуба Габриэль Гудмундссон. Он воздал должное одному из лучших клубов АПЛ, признав, что его команде было нелегко в прошедшем матче.

- «Астон Вилла» - сильный соперник. Нам было непросто, но мы готовились именно к такому испытанию. Мы дали бой и забили важный гол в конце матча. Он вернул нас в противостояние, - цитирует слова шведского игрока BBC Sport.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.