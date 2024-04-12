​Макгинн: «Победили очень хорошего соперника»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги конференций, «Астон Вилла» обыграла французский «Лилль». Капитан английского клуба Джон Макгинн отдал должное сопернику, он считает, что его команде противостоял очень сильный оппонент.

- Надо признать, что мы добыли победу в игре против очень сильного соперника. «Лилль» сыграл очень хорошо. Теперь нас ждёт очень непростой ответный матч. Мы бы предпочли выиграть со счётом 2:0, но победа в любом случае есть победа, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.