Форвард «Астон Виллы» Уоткинс: Думаю, могли забить больше голов

Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс дал свой комментарий после победы над «Лиллем» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций.

Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой команды Унаи Эмери со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт 18 апреля во Франции.

- В каждом матче я чувствую себя хорошо и всегда верю, что смогу забить гол. Мы придерживались нашего плана на игру. Немного разочаровывает, что в конце мы пропустили гол, это придаёт сопернику немного веры перед ответной игрой. Думаю, мы могли забить больше голов, - приводит слова нападающего британские СМИ.