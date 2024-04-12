​Эмери: «Скользкий результат»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги конференций, «Астон Вилла» обыграла французский «Лилль», чем очень доволен Унаи Эмери - главный тренер «вилланов». Правда, он переживает при этом из-за ответного матча во Франции, а результат считает «скользким».

- Непростой, даже очень сложный матч. Скользкий результат. Мы создавали шансы, но позволили и сопернику создавать шансы. Теперь надо быть готовыми к дополнительному времени и даже серии пенальти в ответном матче, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.