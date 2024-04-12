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Лига конференций

«Астон Вилла» упустила сухую победу в матче с «Лиллем»

12 Апреля 2024 • 00:01 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Лилль

В четвертьфинале Лиги конференций «Астон Вилла» и «Лилль» выглядели достойно и постоянно пытались забить. В начале встречи в течение нескольких минут голкипер гостей дважды парировал удары Олли Уоткинса, но после подачи корнера форвард все же забил, ворвавшись во вратарскую, - 1:0. Обмен выходами один на один - Уоткинс промедлил с принятием решения, и его накрыли защитники. Тут же Джонатан Дэвид попал в живот киперу. Бафоде Диаките в такой же ситуации пробил в руки вратаря. А вскоре выстрел Дэвида был парирован коленями. В начале второго тайма бирмингемцы разыграли угловой, ряд передач, и Джон Макгинн с линии штрафной попал в левый угол ворот - 2:0. Габриэль Гудмундссон быстро отыграл один гол, замкнув дальнюю штангу, но там был офсайд. Диаките добился своего в концовке после подачи с углового в район ближней штанги, и игрок гостей головой поразил дальнюю часть ворот - 2:1.

Протокол игры  
Астон Вилла2:1Лилль
(1:0) Уоткинс Олли13'  
(2:0) Макгинн Джон56'  
  84'Диаките Бафоде (2:1)
Мартинес Эмилиано  90'Конса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь Люка 74' (Морено Алекс ( 74') Макгинн ДжонСоарес Дуглас  50'Тилеманс Юри  77' 82' (Дуран Джон ( 82') Бэйли Леон 74' (Диаби Мусса ( 74') Уоткинс Олли 82' (Ироэгбунам Тим ( 82') Роджерс Морган 64' (Дзаньоло Николо ( 64')
Запасные: Келлиман ОмариХейден КейнОльсен РобинГоси Джо
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениДиаките Бафоде 86' (Рибейро Александро ( 86') Исмаили ГонсалвесБенталеб НабильАндре БенжаминЖегрова Эдон 60' (Языджи Юсуф ( 60') Харальдссон Хакон-Арнар 78' (Гомес Анхель ( 78') Гудмундссон Габриэль 78' (Кабелла Реми ( 78') Дэвид Джонатан
Запасные: Манноне ВитоТуре УсманНегрель ТомФерра ИшемКавалейру ИванБуадди АйюбМораиш Тиагу
11 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Астон Вилла

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