«Астон Вилла» упустила сухую победу в матче с «Лиллем»

В четвертьфинале Лиги конференций «Астон Вилла» и «Лилль» выглядели достойно и постоянно пытались забить. В начале встречи в течение нескольких минут голкипер гостей дважды парировал удары Олли Уоткинса, но после подачи корнера форвард все же забил, ворвавшись во вратарскую, - 1:0. Обмен выходами один на один - Уоткинс промедлил с принятием решения, и его накрыли защитники. Тут же Джонатан Дэвид попал в живот киперу. Бафоде Диаките в такой же ситуации пробил в руки вратаря. А вскоре выстрел Дэвида был парирован коленями. В начале второго тайма бирмингемцы разыграли угловой, ряд передач, и Джон Макгинн с линии штрафной попал в левый угол ворот - 2:0. Габриэль Гудмундссон быстро отыграл один гол, замкнув дальнюю штангу, но там был офсайд. Диаките добился своего в концовке после подачи с углового в район ближней штанги, и игрок гостей головой поразил дальнюю часть ворот - 2:1.