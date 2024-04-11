«Олимпиакос» громил «Фенербахче», но турки почти отыгрались

В отличие от параллельного матча «Виктория» - «Фиорентина» (0:0), «Олимпиакос» и «Фенербахче» сыграли результативно. Уже в начале поединка Эдин Джеко справа с острого угла наносил удар, парировано ногой. Ответ греков с ударом с 20 метров от Костаса Фортуниса, и мяч влетел в сетку у левой штанги. В середине тайма Фортунис на замахе обманул защитников и покатил под голевой удар Стевану Йоветичу - 2:0.

После перерыва Шикинью отобрал мяч, сыграл в пас с партнером и реализовал выход один на один - разгром. Вскоре пенальти в ворота хозяев за игру рукой, и Душан Тадич очень уверенно пробил с 11 метров. Несколько минут, и Ирфан Кавечи после скидки партнера сделал счет 3:2.

Турки смогли перевернуть ход игры и имеют шансы в ответной встрече.