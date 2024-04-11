«Олимпиакос» громил «Фенербахче», но турки почти отыгрались

В отличие от параллельного матча «Виктория» - «Фиорентина» (0:0), «Олимпиакос» и «Фенербахче» сыграли результативно. Уже в начале поединка Эдин Джеко справа с острого угла наносил удар, парировано ногой. Ответ греков с ударом с 20 метров от Костаса Фортуниса, и мяч влетел в сетку у левой штанги. В середине тайма Фортунис на замахе обманул защитников и покатил под голевой удар Стевану Йоветичу - 2:0.
После перерыва Шикинью отобрал мяч, сыграл в пас с партнером и реализовал выход один на один - разгром. Вскоре пенальти в ворота хозяев за игру рукой, и Душан Тадич очень уверенно пробил с 11 метров. Несколько минут, и Ирфан Кавечи после скидки партнера сделал счет 3:2.
Турки смогли перевернуть ход игры и имеют шансы в ответной встрече.
Протокол игры
|(1:0) Фортунис Костас8'
|(2:0) Йоветич Стеван32'
|(3:0) Шикинью Франциску57'
|68'Тадич Душан (3:1)
|74'Кавечи Ирфан (3:2)
Цолакис Костас•Марсело Родиней•Рецос Панайотис• 67'Карму Давид•Ортега Франсиско•Эссе Сантьяго•Шикинью Франциску84' (Иборра Висенте (84') •Масурас Гиоргос 78'87' (Эль-Араби Юссеф (87') •Йоветич Стеван82' (Орта Андре (82') •Фортунис Костас•Эль-Кааби Аюб87' (Кини Марин (87')
Ливакович Доминик•Осайи-Самуэль Брайт•Сёюнджю Чаглар•Бекао Родриго84' (Бонуччи Леонардо (84') •Остерволде Джейден45' (Кадыоглу Ферди (45') •Кавечи Ирфан• 22'Крунич Раде62' (Юксек Исмаил (62') •Зайц Миха62' (Фред Сантос (62') • 73'Тадич Душан•Джеко Эдин•Шиманьски Себастьян
11 апреля. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Бан пользователя