«Виктория» Пльзень не пропустила в игре с «Фиорентиной»

В Лиге конференций завершился первый четвертьфинальный матч. Чешская «Виктория» на своём поле в основном только отбивалась от атак «Фиорентины», а впереди смогла нанести только два удара. В середине первого тайма Матей Выдра метров с 12 пробил рядом с каркасом. Еще лучше шанс у Лукаса Бельтрана, чей удар из пределов штрафной все же был парирован.

Ничья 0:0 оставляет шансы и тем, и другим.