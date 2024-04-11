«Виктория» Пльзень не пропустила в игре с «Фиорентиной»

В Лиге конференций завершился первый четвертьфинальный матч. Чешская «Виктория» на своём поле в основном только отбивалась от атак «Фиорентины», а впереди смогла нанести только два удара. В середине первого тайма Матей Выдра метров с 12 пробил рядом с каркасом. Еще лучше шанс у Лукаса Бельтрана, чей удар из пределов штрафной все же был парирован.
Ничья 0:0 оставляет шансы и тем, и другим.
Протокол игры
Едличка Мартин•Хранак Робин•Гейда Лукаш•Емелка Вацлав•Ржезник Радим• 72'Каду• 16'Черв Лукаш•Калвач Лукаш•Шулц Павел•Хори Томаш 90'90' (Климент Ян (90') •Выдра Матей62' (Траоре Ибрагим (62')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Мело Артур79' (Куаме Кристиан (79') •Мандрагора Роландо•Бельтран Лукас70' (Нзола М'Бала (70') •Гонсалес Николас84' (Иконе Жонатан (84') • 90'Белотти Андреа70' (Барак Антонин (70') •Соттиль Риккардо79' (Лопес Максим (79')
11 апреля. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
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