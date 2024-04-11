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«Фенербахче» забил дважды за шесть минут и почти лишил «Олимпиакос» преимущества

11 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать
Олимпиакос
3:2
Фенербахче
окончен

В Греции проходит матч с непредсказуемым сценарием. Два принципиальных соперника, «Олимпиакос» и «Фенербахче» проводят первый матч четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.

До 68-й минуты греки громили своих оппонентов со счётом 3:0. Однако после турецкий коллектив заработал пенальти, который реализовал опытнейший Душан Тадич. А спустя шесть минут с паса Себастьяна Шиманьски Ирфан Джан Кахвечи сократил разрыв до одного гола.

Текстовую трансляцию этого матча проводит наш портал. Теперь положение «Фенера» не выглядит таким плачевным. На табло перед финальной 15-минуткой игры горит счёт 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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