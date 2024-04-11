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«Он просто гений»: У Фортуниса – гол и ассист в первые полчаса матча с «Фенербахче»

11 Апреля 2024 • 20:23 Комментировать
Олимпиакос
2:0
Фенербахче
1 2.55 X 3.40 2 2.85
перерыв

Вечером четверга в первом матче четвертьфинала Лиги конференций встречаются «Олимпиакос» и «Фенербахче». По итогу первого получаса матча греческий гранд уже ведёт с уверенным счётом – 2:0. Оба гола организовал один из звёздных игроков «Олимпиакоса» - Костас Фортунис. Один он оформил сам бильярдным дальним ударом. Перед вторым голом Фортунис сделал точную передачу на Стефана Йоветича, который увеличил с острого угла преимущество «Олимпиакоса».

«Если этот матч смотрят в разных странах мира, если кто-то раньше не слышал о Фортунисе, просто наслаждайтесь его игрой, друзья, это гений. Он организовал этот гол для Йоветича», - восхищается греком комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов.

Текстовую трансляцию игры «Олимпиакос» - «Фенербахче» ведёт наш портал.

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Олимпиакос Фенербахче Костас Фортунис Эльвин Керимов ещё теги

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ОЛИМПИАКОС ФЕНЕРБАХЧЕ
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