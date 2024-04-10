Эмери: «У «Лилля» хорошие игроки и опытный тренер»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем сопернике в Лиге конференций.

В четверг, 11 апреля, «Астон Вилла» проведет первый четвертьфинальный матч турнира против французского «Лилля».

— У «Лилля» есть опыт игры в Европе, как у команды. У них хорошие игроки и хороший тренер, опытный тренер, — приводит слова Эмери пресс-служба бирмингемского клуба.

Начало четвертьфинального матча Лиги конференций «Астон Вилла» - «Лилль» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.