Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги конференций

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги конференций. Сначала были сформированы пары четвертьфиналов, а затем организаторы перешли к жеребьёвке полуфиналов. Теперь видна вся турнирная сетка, кто на кого попадает. Результаты приводим ниже:

«Астон Вилла» - «Лилль» / «Олимпиакос» - «Фенербахче»*;

«Виктория» Пльзень - «Фиорентина» /«Брюгге» - ПАОК.

*- победитель этой части сетки будет номинальным хозяином финала Лиги конференций.

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные – 18 апреля. Первые матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 2 мая, а ответные – 9 мая. Финальный поединок состоится 29 мая в Афинах.

Кто на кого выходит в полуфинале Лиги чемпионов: результаты жеребьёвки