«Астон Вилла» узнала соперника: Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций. По её итогам были сформированы следующие пары:
«Брюгге» - ПАОК;
«Олимпиакос» - «Фенербахче»;
«Астон Вилла» - «Лилль»;
«Виктория» Пльзень – «Фиорентина».
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные – 18 апреля.
Стоит сказать, что в четвертьфинале Лиги конференций выступят команды из семи стран. Только Греция будет представлена двумя командами.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм». В прошлогоднем финале английская команда обыграла «Фиорентину» с результатом 2:1.
Кто на кого выходит в полуфинале Лиги чемпионов: результаты жеребьёвки
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