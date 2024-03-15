«Астон Вилла» узнала соперника: Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций. По её итогам были сформированы следующие пары:

«Брюгге» - ПАОК;

«Олимпиакос» - «Фенербахче»;

«Астон Вилла» - «Лилль»;

«Виктория» Пльзень – «Фиорентина».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, а ответные – 18 апреля.

Стоит сказать, что в четвертьфинале Лиги конференций выступят команды из семи стран. Только Греция будет представлена двумя командами.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм». В прошлогоднем финале английская команда обыграла «Фиорентину» с результатом 2:1.

Кто на кого выходит в полуфинале Лиги чемпионов: результаты жеребьёвки