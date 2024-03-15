Ничья со «Штурмом» вывела «Лилль» в четвертьфинал Лиги конференций

После победы в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (3:0) «Лилль» принимал «Штурм» и не стал пытаться снова громить противника. В самом конце первого тайма команды обменялись голами. Тиаго Сантос отличился из пределов штрафной, а Мика Бирет сравнял счет ударом головой. Юссуф Языджи создал один из лучших моментов второго тайма, но чудом не переиграл вратаря.

1:1, «доги» уверенно шагнули дальше.