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Лига конференций

Ничья со «Штурмом» вывела «Лилль» в четвертьфинал Лиги конференций

15 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Лилль
1:1
Штурм Грац
окончен

После победы в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (3:0) «Лилль» принимал «Штурм» и не стал пытаться снова громить противника. В самом конце первого тайма команды обменялись голами. Тиаго Сантос отличился из пределов штрафной, а Мика Бирет сравнял счет ударом головой. Юссуф Языджи создал один из лучших моментов второго тайма, но чудом не переиграл вратаря.

1:1, «доги» уверенно шагнули дальше.

Протокол игры  
Лилль1:1Штурм Грац
(1:0) Сантос Тиаго43'  
  45'Бирет Мика (1:1)
Манноне ВитоСантос Тиаго 73' (Исмаили Гонсалвес ( 73') Диаките Бафоде 61' (Йоро Лени ( 61') Рибейро АлександроГудмундссон ГабриэльБенталеб Набиль 46' (Гомес Анхель ( 46') Буадди АйюбЖегрова Эдон 46' (Андре Бенжамин ( 46') Кабелла РемиХаральдссон Хакон-Арнар 46' (Дэвид Джонатан ( 46') Языджи Юсуф
Запасные: Туре УсманНегрель ТомФерра ИшемJoffrey BazieШевалье ЛюкаМирамон ИгнасиоКавалейру Иван
Ярош ВитезславДжонстон МаксВютрих Грегори 60' (Аффенгрубер Давид ( 60') Лавале ДимитриГазибегович ЮсуфХирлендер ШтефанГоренц-Станкович Йон 79' (Гайрхофер Никлас ( 79') Китеишвили Отар 46' (Камара Амади ( 46') Хорват Томи 68' (Бовинг Виллиам ( 68') Бирет Мика 46' (Прасс Александр ( 46') Влодарчик Шимон
Запасные: Гргич ЛеонВайнер-Пухер КристофМарич ЛукаСеррано ХавьерШтуклер СамуэльЯтта СидиШнегг Давид
14 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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