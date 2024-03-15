Ничья со «Штурмом» вывела «Лилль» в четвертьфинал Лиги конференций

После победы в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (3:0) «Лилль» принимал «Штурм» и не стал пытаться снова громить противника. В самом конце первого тайма команды обменялись голами. Тиаго Сантос отличился из пределов штрафной, а Мика Бирет сравнял счет ударом головой. Юссуф Языджи создал один из лучших моментов второго тайма, но чудом не переиграл вратаря.
1:1, «доги» уверенно шагнули дальше.
Протокол игры
|(1:0) Сантос Тиаго43'
|45'Бирет Мика (1:1)
Манноне Вито•Сантос Тиаго73' (Исмаили Гонсалвес (73') •Диаките Бафоде61' (Йоро Лени (61') •Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль•Бенталеб Набиль46' (Гомес Анхель (46') •Буадди Айюб•Жегрова Эдон46' (Андре Бенжамин (46') •Кабелла Реми•Харальдссон Хакон-Арнар46' (Дэвид Джонатан (46') •Языджи Юсуф
Ярош Витезслав•Джонстон Макс•Вютрих Грегори60' (Аффенгрубер Давид (60') •Лавале Димитри•Газибегович Юсуф•Хирлендер Штефан•Горенц-Станкович Йон79' (Гайрхофер Никлас (79') •Китеишвили Отар46' (Камара Амади (46') •Хорват Томи68' (Бовинг Виллиам (68') •Бирет Мика46' (Прасс Александр (46') •Влодарчик Шимон
14 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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