«Виктория» прошла «Серветт», первые голы в 1/8 финала команды забили в серии пенальти

«Виктория» и «Серветт» провели повторный матч за право пробиться в 1/4 финала Лиги конференций. На протяжении 210 (229 с учетом суммарно компенсированного времени) минут команды так и не нанесли ни одного голевого удара. При этом уже на 14-й минуте чехи отправили мяч в сетку, но Робин Хранак был в офсайде. В целом больше супермоментов и не было в более-менее равной борьбе.

Победитель в этой паре определился в серии пенальти. С 11 метров лучше били хозяева.