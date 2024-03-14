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Лига конференций

«Виктория» прошла «Серветт», первые голы в 1/8 финала команды забили в серии пенальти

14 Марта 2024 • 23:27 Комментировать
Виктория Пльзень
0:0
Серветт

«Виктория» и «Серветт» провели повторный матч за право пробиться в 1/4 финала Лиги конференций. На протяжении 210 (229 с учетом суммарно компенсированного времени) минут команды так и не нанесли ни одного голевого удара. При этом уже на 14-й минуте чехи отправили мяч в сетку, но Робин Хранак был в офсайде. В целом больше супермоментов и не было в более-менее равной борьбе.

Победитель в этой паре определился в серии пенальти. С 11 метров лучше били хозяева.

Протокол игры  
Виктория Пльзень

0:0

(пен. 3:1)

Серветт
Едличка МартинДуэ Сампсон  108'Хранак РобинЕмелка Вацлав  105'Копич Ян  35' 83' (Москейра Джон ( 83') КадуЧерв Лукаш  82' 116' (Гейда Лукаш ( 116') Калвач ЛукашШулц ПавелТраоре Ибрагим 61' (Выдра Матей ( 61') Хори Томаш
Запасные: Климент ЯнТврдонь МарианСикора ЯнБайер ВикторПалуска ЯнРжезник Радим
Фрик ДжеремиЦунэмото КэйгоРуй Стив  96'Севрен ЙоанМазику Брэдли  68' 119' (Барон Энтони ( 119'  120') Конья Тимоте 106' (Маньен Тео ( 106') Ондуа ГаэльСтеванович Мирослав  94'Кутеса Дерек 106' (Диба Самба ( 106'  114') Болла Бендегуз 81' (Антунес Алексис ( 81') Кривелли Энцо  45' 70' (Гийемено Джереми ( 70')
Запасные: Vasco TrittenОбер МарванДулин ДавидМалл Джоэл
14 марта. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Виктория Пльзень Серветт

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