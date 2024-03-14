«Виктория» прошла «Серветт», первые голы в 1/8 финала команды забили в серии пенальти

«Виктория» и «Серветт» провели повторный матч за право пробиться в 1/4 финала Лиги конференций. На протяжении 210 (229 с учетом суммарно компенсированного времени) минут команды так и не нанесли ни одного голевого удара. При этом уже на 14-й минуте чехи отправили мяч в сетку, но Робин Хранак был в офсайде. В целом больше супермоментов и не было в более-менее равной борьбе.
Победитель в этой паре определился в серии пенальти. С 11 метров лучше били хозяева.
Протокол игры
|Виктория Пльзень
0:0
(пен. 3:1)
|Серветт
Едличка Мартин•Дуэ Сампсон• 108'Хранак Робин•Емелка Вацлав• 105'Копич Ян 35'83' (Москейра Джон (83') •Каду•Черв Лукаш 82'116' (Гейда Лукаш (116') •Калвач Лукаш•Шулц Павел•Траоре Ибрагим61' (Выдра Матей (61') •Хори Томаш
Фрик Джереми•Цунэмото Кэйго•Руй Стив• 96'Севрен Йоан•Мазику Брэдли 68'119' (Барон Энтони (119') • 120'Конья Тимоте106' (Маньен Тео (106') •Ондуа Гаэль•Стеванович Мирослав• 94'Кутеса Дерек106' (Диба Самба (106') • 114'Болла Бендегуз81' (Антунес Алексис (81') •Кривелли Энцо 45'70' (Гийемено Джереми (70')
Запасные: Vasco Tritten•Обер Марван•Дулин Давид•Малл Джоэл
14 марта. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
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