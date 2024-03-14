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«Фиорентина» упустила победу над «Маккаби» из Хайфы, но прошла дальше

14 Марта 2024 • 22:41 Комментировать
Фиорентина
1:1
Маккаби Хайфа

После 4:3 на нейтральном поле «Фиорентина» была явным фаворитом в ответном матче Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы. До 59-й минуты итальянцы не могли воплотить в голы большой перевес, и в итоге после подачи Марко Фараони шикарно головой сыграл Антонин Барак - 1:0. Риккардо Соттиль вскоре простил гостей, промах. А вот Анан Халаили прицельным ударом вернул подобие интриги на 88-й минуте.

«Фиалки» очень уверенно, несмотря на результат, прошли дальше.

Протокол игры

 
Фиорентина1:1Маккаби Хайфа
(1:0) Барак Антонин59'  
  88'Халаили Анан (1:1)
Терраччиано ПьетроФараони Марко 71' (Додо Домилсон ( 71') Мартинес Лукас IIРаньери ЛукаБираги Кристиано 82' (Паризи Фабьяно ( 82') Бонавентура Джакомо 76' (Лопес Максим ( 76') Барак Антонин 82' (Бельтран Лукас ( 82') Мандрагора РоландоГонсалес НиколасБелотти АндреаСоттиль Риккардо 76' (Иконе Жонатан ( 76')
Запасные: Нзола М'БалаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклКомуццо ПьетроКуаме КристианДункан АльфредМело Артур
Кайуф ШарифСек Абдулай 72' (Кандил Маор ( 72') Шимич Лоренцо  79'Гольдберг ШонФейнголд ИлайКорню Пьер  16' 63' (Халаили Анан ( 63') Мохамед Али II 72' (Наор Гони ( 72') Сундгрен ДаниэльРафаэлов Лиор 63' (Кинда Гади ( 63') Пьерро Францди 62' (Сайеф Кеннет ( 62') Подгоряну Суф
Запасные: Ницан ИтамарГершон РамиБен-Шимон ЗивФукс РойиДахан ОмерЛеви Ярив
14 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Маккаби Хайфа

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ФИОРЕНТИНА МАККАБИ ХАЙФА
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