«Фиорентина» упустила победу над «Маккаби» из Хайфы, но прошла дальше

После 4:3 на нейтральном поле «Фиорентина» была явным фаворитом в ответном матче Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы. До 59-й минуты итальянцы не могли воплотить в голы большой перевес, и в итоге после подачи Марко Фараони шикарно головой сыграл Антонин Барак - 1:0. Риккардо Соттиль вскоре простил гостей, промах. А вот Анан Халаили прицельным ударом вернул подобие интриги на 88-й минуте.

«Фиалки» очень уверенно, несмотря на результат, прошли дальше.

Протокол игры