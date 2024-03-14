«Фиорентина» упустила победу над «Маккаби» из Хайфы, но прошла дальше

После 4:3 на нейтральном поле «Фиорентина» была явным фаворитом в ответном матче Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы. До 59-й минуты итальянцы не могли воплотить в голы большой перевес, и в итоге после подачи Марко Фараони шикарно головой сыграл Антонин Барак - 1:0. Риккардо Соттиль вскоре простил гостей, промах. А вот Анан Халаили прицельным ударом вернул подобие интриги на 88-й минуте.
«Фиалки» очень уверенно, несмотря на результат, прошли дальше.
Протокол игры
|(1:0) Барак Антонин59'
|88'Халаили Анан (1:1)
Терраччиано Пьетро•Фараони Марко71' (Додо Домилсон (71') •Мартинес Лукас II•Раньери Лука•Бираги Кристиано82' (Паризи Фабьяно (82') •Бонавентура Джакомо76' (Лопес Максим (76') •Барак Антонин82' (Бельтран Лукас (82') •Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Белотти Андреа•Соттиль Риккардо76' (Иконе Жонатан (76')
Кайуф Шариф•Сек Абдулай72' (Кандил Маор (72') •Шимич Лоренцо• 79'Гольдберг Шон•Фейнголд Илай•Корню Пьер 16'63' (Халаили Анан (63') •Мохамед Али II72' (Наор Гони (72') •Сундгрен Даниэль•Рафаэлов Лиор63' (Кинда Гади (63') •Пьерро Францди62' (Сайеф Кеннет (62') •Подгоряну Суф
14 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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