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​Нзола забил самый быстрый гол «Фиорентины» в Европе с 1968 года

08 Марта 2024 • 05:36 Комментировать
Маккаби Хайфа
3:4
Фиорентина

Итальянская «Фиорентина» слетала в Израиль, где сыграла первый матч 1/8 финала Лиги конференций и обыграла местный «Маккаби» со счетом 4:3. Первый гол игры был забит уже на 111-й ее секунде - это сделал Мбала Нзола, который, таким образом, забил быстрейший гол «Фиорентины» в европейских турнирах за более чем пятьдесят лет.

В предыдущий раз еще быстрее «Фиорентина» забивала аж второго октября 1968 года в игре Кубка ярмарок против югославского тогда еще «Динамо» Загреб. Это сделал Амарильдо на первой минуте игры, данных по конкретной секунды ввиду давности событий уже не сохранилось.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Мбала Нзола

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