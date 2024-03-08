Эмери – о ничьей с «Аяксом»: «Мы не заслуживали большего»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признал, что его команда не заслуживала победу в матче против «Аякса» (0:0).

Команды так и не открыли счёт в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, нанеся всего восемь ударов на двоих.

«В Европе всегда трудно играть на выезде. Вы видите, какая здесь атмосфера. Это был матч высокого уровня. Мы можем чувствовать себя фаворитами, но продолжаем набираться опыта, и иногда в еврокубках случаются неожиданности. Я доволен. Мы сыграли не очень хорошо, но я готов это принять. Сегодня мы не заслуживали большего, чем получили, и в некоторые моменты соперникам не везло», – заявил в послематчевом интервью Эмери.