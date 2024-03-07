«Аякс» с «Астон Виллой» сыграли без голевых атак

В отличие от других еврокубковых матчей «Аякс» с «Астон Виллой» не порадовали болельщиков обилием моментов. Брайан Бробби сначала опасно бил из явного офсайда, а в еще одной атаке прорвался левым краем и в борьбе не попал в ближний угол. Борна Соса в контратаке выдал пас на Кеннета Тейлора, тот, казалось, бил наверняка, но вратарь англичан чудом выручил. В концовке у команд по удалению за срыв контратак, а нули в итоге продержались до финального свистка. В Бирмингеме голы будут точно.

Протокол игры