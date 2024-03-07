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«Аякс» с «Астон Виллой» сыграли без голевых атак

07 Марта 2024 • 22:46 Комментировать
Аякс
0:0
Астон Вилла
окончен

В отличие от других еврокубковых матчей «Аякс» с «Астон Виллой» не порадовали болельщиков обилием моментов. Брайан Бробби сначала опасно бил из явного офсайда, а в еще одной атаке прорвался левым краем и в борьбе не попал в ближний угол. Борна Соса в контратаке выдал пас на Кеннета Тейлора, тот, казалось, бил наверняка, но вратарь англичан чудом выручил. В концовке у команд по удалению за срыв контратак, а нули в итоге продержались до финального свистка. В Бирмингеме голы будут точно.

Протокол игры

 
Аякс0:0Астон Вилла
Рамай ДиантРенсх ДевайнКаплан АхметджанХато ЙоррельГуйер Тристан  68'  86'Соса БорнаХлинссон Кристиан 80' (Акпом Чуба ( 80') Хендерсон ДжорданМаннсверк Сиверт  24' 76' (Ван ден Бомен Бранко ( 76') Тейлор КеннетБробби Брайан
Запасные: Рейкхофф ЮлианГортер ДжейФитц-Джим КиянРульи ХеронимоМарта АрьяниГааей АнтонМедич ЯковТахирович БенджаминБоргес Карлос
Мартинес ЭмилианоКонса Эзри  26'  83'Ленгле КлеманТоррес Пау II 46' (Кэш Мэтти ( 46'  64') Динь Люка 74' (Морено Алекс ( 74') Диаби Мусса 62' (Макгинн Джон ( 62') Ироэгбунам Тим 73' (Дзаньоло Николо ( 73'  76') Соарес ДугласРоджерс Морган 62' (Бэйли Леон ( 62') Тилеманс ЮриУоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосКеллиман ОмариХейден КейнОльсен РобинГоси Джо
07 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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