«Аякс» с «Астон Виллой» сыграли без голевых атак

В отличие от других еврокубковых матчей «Аякс» с «Астон Виллой» не порадовали болельщиков обилием моментов. Брайан Бробби сначала опасно бил из явного офсайда, а в еще одной атаке прорвался левым краем и в борьбе не попал в ближний угол. Борна Соса в контратаке выдал пас на Кеннета Тейлора, тот, казалось, бил наверняка, но вратарь англичан чудом выручил. В концовке у команд по удалению за срыв контратак, а нули в итоге продержались до финального свистка. В Бирмингеме голы будут точно.
Протокол игры
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Каплан Ахметджан•Хато Йоррель•Гуйер Тристан 68'• 86'Соса Борна•Хлинссон Кристиан80' (Акпом Чуба (80') •Хендерсон Джордан•Маннсверк Сиверт 24'76' (Ван ден Бомен Бранко (76') •Тейлор Кеннет•Бробби Брайан
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри 26'• 83'Ленгле Клеман•Торрес Пау II46' (Кэш Мэтти (46') • 64'Динь Люка74' (Морено Алекс (74') •Диаби Мусса62' (Макгинн Джон (62') •Ироэгбунам Тим73' (Дзаньоло Николо (73') • 76'Соарес Дуглас•Роджерс Морган62' (Бэйли Леон (62') •Тилеманс Юри•Уоткинс Олли
07 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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