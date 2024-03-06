Хендерсон: «Астон Вилла» — одна из самых сильных команд Европы»

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон высказался о предстоящем матче Лиги конференций против «Астон Виллы».

«Астон Вилла» – очень хорошая команда, их игра очень впечатляющая. Я большой поклонник Унаи Эмери. Вероятно, это одна из самых сильных команд в Европе», — приводит слова Хендерсона пресс-служба амстердамского клуба.

В текущем сезоне 33-летний Хендерсон принял участие в 24 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять ассистов.

Матч 1/8 финала Лиги конференций между «Аяксом» и «Астон Виллой» пройдет в четверг, 7 марта. Старт поединка запланирован на 20:45 по московскому времени.