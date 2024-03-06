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Лига конференций

Хендерсон: «Астон Вилла» — одна из самых сильных команд Европы»

06 Марта 2024 • 14:34 Комментировать
Аякс
...
Астон Вилла
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07.03 20:45

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон высказался о предстоящем матче Лиги конференций против «Астон Виллы».

«Астон Вилла» – очень хорошая команда, их игра очень впечатляющая. Я  большой поклонник Унаи Эмери. Вероятно, это одна из самых сильных команд в Европе», — приводит слова Хендерсона пресс-служба амстердамского клуба.

В текущем сезоне 33-летний Хендерсон принял участие в 24 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять ассистов.

Матч 1/8 финала Лиги конференций между «Аяксом» и «Астон Виллой» пройдет в четверг, 7 марта. Старт поединка запланирован на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Унаи Эмери Джордан Хендерсон Астон Вилла ещё теги

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Прогноз на точный счёт матча Аякс – Астон Вилла Лиги конференций – 7 марта 2024
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АЯКС АСТОН ВИЛЛА
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