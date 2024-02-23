Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

​Эмери оценил результат жеребьёвки Лиги конференций

23 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о результате жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций. Как известно, бирмингемская команда сразится с «Аяксом».

«Мы очень рады выступать в Европе и встретиться с «Аяксом». Это клуб с историей, успешный клуб. Мы сможем наслаждаться игрой против такого соперника – и на выезде, и дома. На «Вилла Парк» будет хорошая атмосфера.

«Аякс» очень хорошо прогрессирует в своей лиге. У сборной Нидерландов схожая идея футбола. Будем ждать этих матчей, но сейчас мы сосредоточены на Премьер-лиге», - сказал Эмери на пресс-конференции.

«Аякс» против «Астон Виллы»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Унаи Эмери Астон Вилла ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Барселона» продолжает платить Месси Гвардиола назвал причину, почему де Брёйне снова не играет Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» ​«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за звёздного форварда Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом» ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Калинская неожиданно одолела Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Северсталь» Чесноков отреагировал на поражение Рублёва в матче с Меншиком Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Февраля
19:05 · Лига конференций УЕФА
​Эмери оценил результат жеребьёвки Лиги конференций
01:00 · Лига конференций УЕФА
Определены все участники 1/8 финала Лиги конференций
22 Февраля
23:39 · Россия. Премьер-лига
«Будё-Глимт» российского голкипера Хайкина покинул еврокубки
23:07 · Испания. Ла Лига
«Бетис» вылетел из Лиги конференций
15 Февраля
18:49 · Россия. Премьер-лига
Лесовой может дебютировать в старте «Маккаби» в матче Лиги конференций
02 Февраля
21:25 · Лига конференций УЕФА
Севикян не сможет сыграть за «Ференцварош» в Лиге конференций
18 Декабря
16:18 · Лига конференций УЕФА
​«Аякс» - «Будё-Глимт» и другие пары: Результаты жеребьёвки Лиги конференций
16 Декабря
09:34 · Лига конференций УЕФА
Луческу: «Мне тяжело жить без футбола»
15 Декабря
18:16 · Лига конференций УЕФА
​«Норшелланн» вошёл в историю еврокубков со знаком минус
01:10 · Лига конференций УЕФА
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
00:56 · Лига конференций УЕФА
«Астана» осталась без евровесны, разгромно проиграв «Виктории»
00:55 · Лига конференций УЕФА
«Заря» попрощалась с еврокубками, забив 4 гола «Брейдаблику»
14 Декабря
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Виктория» - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:32 · Россия. Премьер-лига
Оздоев забил в еврокубке
19:55 · Лига конференций УЕФА
Эмери выставил резерв на последнюю игру группы в Лиге конференций
Все новости
Рекомендуем