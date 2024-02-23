​Эмери оценил результат жеребьёвки Лиги конференций

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о результате жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций. Как известно, бирмингемская команда сразится с «Аяксом».

«Мы очень рады выступать в Европе и встретиться с «Аяксом». Это клуб с историей, успешный клуб. Мы сможем наслаждаться игрой против такого соперника – и на выезде, и дома. На «Вилла Парк» будет хорошая атмосфера.

«Аякс» очень хорошо прогрессирует в своей лиге. У сборной Нидерландов схожая идея футбола. Будем ждать этих матчей, но сейчас мы сосредоточены на Премьер-лиге», - сказал Эмери на пресс-конференции.

​«Аякс» против «Астон Виллы»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций